EuGH-Entscheid: Klagen gegen VW auch in Österreich zulässig

Luxemburg, Wien – Im Skandal um manipulierte Fahrzeuge des VW-Konzerns können betroffene Autohalter, die nicht in Deutschland wohnen, aufatmen. Im Fall VW und ähnlichen Fällen ist es ausnahmsweise zulässig, Klagen im Heimatland – wo das Auto gekauft wurde – einzubringen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag. Verbraucherschützer und Anwälte jubeln, eine zweite Klagswelle könnte kommen.

Der EuGH habe der Verzögerungstaktik von VW eine klare Absage erteilt, so der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einer Aussendung. Der VKI hat hierzulande an allen Landesgerichten Sammelklagen mit einem Streitwert von 60 Mio. Euro gegen VW eingebracht. Das Landesgericht Klagenfurt war sich ob der Gerichtszuständigkeit nicht sicher und rief im April 2019 den EuGH an. Nun sind die Kärntner Landesrichter wieder am Zug, sie müssen inhaltlich über die Schadenersatzklagen für 574 betroffene Autokäufer entscheiden.