Unbekannte stahlen Geldbörse aus Einkaufswagen und Parfums in Landeck

Landeck – In einem Supermarkt in Landeck schlugen unbekannte Täter am Mittwoch gegen Mittag zu. Die beiden – laut Polizei dürfte es sich um einen Mann und eine Frau handeln – stahlen gegen 11.30 Uhr eine in einem Einkaufswagen abgelegte Geldbörse. Darin befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag.