Grundstein für neues Uni-Gebäude in Innsbruck wurde gelegt

Innsbruck – In Innsbruck ist am Donnerstag der Grundstein für das neue Universitätsgebäude für Lehre, Forschung und Verwaltung am Campus am Innrain gelegt worden. Bereits seit April laufen die Bauarbeiten neben dem Hauptgebäude der Leopold-Franzens-Universität. Im Frühjahr 2022 soll der Bau fertig sein, sodass mit dem Wintersemester 2022 der Betrieb aufgenommen werden kann.