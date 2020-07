007 ELEMENTS: Der Gipfel für Filmfans

Entgeltliche Einschaltung

Original-Drehorte von James Bond erleben, spannende Einblicke hinter die Kulissen von Blockbuster-Kinoproduktionen und ein Bergpanorama im XXL-Leinwandformat. All dies vereint die Erlebniswelt 007 ELEMENTS am Gipfel des Gaislachkogls in Sölden.