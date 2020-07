14-jährige Downhill-Bikerin bei Sturz in Leisach schwer verletzt

Leisach – Am Osttiroler Hochstein ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall einer 14-jährigen Downhill-Bikerin. Die Jugendliche war gegen 15.30 Uhr in Begleitung ihres Vaters von der Sternalm über den "Peter Sagan Trail" Richtung Moosalm unterwegs, als sie eine Bodenwelle übersehen haben dürfte und stürzte.