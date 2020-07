Corona-Fall in Innsbrucker Lokal: Drei weitere Personen positiv getestet

Innsbruck – Kleiner Corona-Cluster in Innsbruck: Ein Kufsteiner war am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem er am vergangenen Dienstag das Rififi in Innsbruck besucht hatte, startete das Land Tirol sofort einen öffentlichen Aufruf. Personen, die sich ebenfalls an dem Abend dort aufgehalten hatten, sollten ihren Gesundheitszustand beobachten. Drei der vier Neuinfektionen, die seit Samstagabend in Innsbruck registriert wurden, sind auf den Fall zurückzuführen. Das bestätigte Elmar Rizzoli, Leiter des Sicherheitsamts der Stadt Innsbruck gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Der Mann, der sich überwiegend in Innsbruck aufhält, hatte – wie am Sonntag bekannt wurde – noch am Mittwoch ein weiteres Lokal in der Landeshauptstadt besucht. "Er nahm an einer Art Veranstaltung teil und die Teilnehmer waren registriert. So können wir die Betroffenen versuchen zu erreichen", sagte Rizzoli gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Ein öffentlicher Aufruf sei immer nur die "ultimo Ratio". "In diesem Fall ist unsere Strategie, zielgerichtet die Personen zu kontaktieren."

Aufruf der Gesundheitsbehörde an Gäste des Rififi

Am 7. Juli war der Kufsteiner zwischen 19.30 Uhr und 24 Uhr im Keller des Lokals Rififi gewesen. Dort saß er laut Aussendung des Landes zuerst mit Kollegen an einem Tisch. Später hielt er sich an der Bar auf. Im Laufe der folgenden Tage traten bei dem Mann leichte grippeähliche Symptome auf. Leichter Geschmacksverlust kam dazu. Ein folgender Coronatest fiel positiv aus. Der Mann wurde umgehend unter Quarantäne gesetzt. Die Behörde leitete das Contact-Tracing ein.

Personen, die sich am Dienstagabend – und damit in der potentiell ansteckenden Zeit – im Rififi aufgehalten haben, sind weiterhin aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Beim Auftreten von Symptomen sollten mögliche Betroffene umgehend die Gesundheitshotline 1450 anrufen oder sich an den Hausarzt wenden. Wichtig sei dabei, sich auf jeden Fall an die weiteren Anweisungen zu halten. (TT.com/smo)