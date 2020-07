Von Kitzbühel nach Berlin: Thiem trotz Tour-Pause im Dauer-Einsatz

Das Resümee der Kitzbühel-Woche fiel am Samstag trotz des verlorenen Endspiels gegen Andrej Rublew aus Sicht seines Sohnes "sehr positiv" aus. "Ich habe vier richtig gute Matches gewonnen, heute war auch alles andere als schlecht", so Dominic Thiem gegenüber ServusTV. Und auch generell ist er mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. "Jetzt habe ich nächste Woche noch in Berlin vier Matches. Dann geht es hoffentlich in die Vorbereitung für die echte Tour, die wieder los geht."

Denn finden die US Open statt, dann wäre der Kitz-Termin in der zweiten Woche des Grand-Slam-Turniers in New York. Und schlägt sich Thiem bei den US Open sehr gut (zumindest Viertelfinale, Anm.), dann fällt der Tirol-Trip ins Wasser. Grand-Slam-Turniere werden fix im Ranking angeschrieben, auch im nun auf 22 Monate verlängerten Beobachtungszeitraum. Spielt man in dieser Zeit ein Event zweimal, zählt dann das bessere Abschneiden. Darum ist New York gerade für Thiem sehr wichtig. Vor einem Jahr schied der Lichtenwörther gleich in Runde eins aus, womit nur 10 Punkte aus dem Jahr 2019 zu Buche stehen.