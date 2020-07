Ankurbelung der Wirtschaft: US-Kleinstadt druckt in Corona-Krise ihr eigenes Geld

Washington – Die US-Kleinstadt Tenino hat eine kreative Lösung für die Umsatzeinbrüche ihrer Geschäftsleute in der Corona-Krise gefunden - und ihr eigenes Geld gedruckt. Bürgermeister Wayne Fournier sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Geld werde an Bedürftige in der Stadt ausgegeben. Jeder der 1.800 Bürger habe Anspruch auf Hilfen im Wert von bis zu 300 "Tenino-Dollar" (266 Euro) im Monat.

Möglich wurde dies durch die Druckerpresse im Stadtmuseum. Insgesamt wurden dort Banknoten im Wert von 10.000 Dollar gedruckt. Wer wegen der Corona-Krise in wirtschaftliche Not geraten ist, wird mit bis zu 300 "Tenino-Dollar" im Monat unterstützt. Abgebildet auf den Holz-Noten ist der frühere Präsidenten George Washington sowie die lateinische Übersetzung für: "Wir haben es unter Kontrolle."

Die Stadt legt den "Tenino-Dollar", den manche Bewohnerin in Anlehnung an den Bürgermeister auch "Wayne-Dollar" nennen, nicht zum ersten Mal auf. Bereits in den 1930er Jahren kam diese Maßnahme zum Einsatz, als die Wirtschaft während der Großen Depression einbrach. Aus Mangel an Dollar-Scheinen wurde damals auf Fichtenrinde gedruckt.