Frau nach Bergtour mit Heli geborgen, Motorradfahrer in Nesselwängle verletzt

St. Ulrich am Pillersee, Nesselwängle – Zwei Unfälle haben am Sonntag in Tirol zu Einsätzen von Rettung und Helikopter geführt. Im Bezirk Kitzbühel kam es zu einem Alpinunfall. Zwei Wanderinnen (43 und 51) aus Deutschland unternahmen eine Bergtour über den Nuaracher Höhenweg auf das Ulrichshorn. Beim Abstieg kurz unterhalb des Gipfels stürzte die 43-Jährige etwa 30 Meter ab. Die Frauen wurden vom Heli mittels Tau geborgen. Die unverletzte Frau wurde am Sportplatz in St. Ulrich abgesetzt, die verletzte wurde ins Krankenhaus Salzburg geflogen. Wie schwer sie sich verletzte, ist nicht bekannt.