Neue molekulare Uhr zeigt Alter von uraltem Holz

Die Forscher haben bei bis zu 7500 Jahre altem Kiefernholz aus Europa von der Arktis bis Österreich die Anteile der Hemizellulose und die Mengen ihrer Seitenketten bestimmt. Weil sie das Alter dieser Stücke schon kannten, konnten sie dadurch die molekulare Uhr des chemischen Holzverfalls justieren. Mit ihr ist es nun möglich, die Herkunftszeit etwa von Holzbalken in Bauwerken, prähistorischen Siedlungsresten und Baumstämmen in Seen zu datieren. "Diese Methode dürfte auch für andere organische Materialien funktionieren", so Tintner-Olifiers. (APA)