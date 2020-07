Garnitur der Zillertalbahn krachte in Pkw, keine Verletzten

Schlitters – Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Garnitur der Zillertalbahn ging am Montag glimpflich aus. Ein 58-Jähriger blieb gegen 17 Uhr unmittelbar nach einem unbeschrankten Bahnübergang auf einer Gemeindestraße in Schlitters stehen und wollte in die Zillertalbundesstraße einfahren.