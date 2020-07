Motorrad-Pilot Kofler fiebert bereits dem Re-Start in Jerez entgegen

Jerez de la Frontera – Nach einer Pause von 129 Tagen geht es für Moto-3-WM-Pilot Maximilian Kofler am Mittwoch bei den Testfahrten in Jerez de la Frontera wieder zurück auf seine KTM RC250. Auf der südspanischen Rennstrecke erfolgt dann am Wochenende auch der Re-Start der durch die Coronavirus-Epidemie seit dem Auftakt im März in Katar unterbrochenen Motorrad-Weltmeisterschaft.

"Ich freue mich schon richtig auf die erste Fahrt mit meiner Maschine. Es gab jetzt so lange keine Rennen, und so lange habe ich mein Team jetzt seit dem WM-Auftakt nicht gesehen", betonte der 19-Jährige aus Oberösterreich voller Vorfreude. Kofler ist der erste rot-weiß-roter Zweirad-Profi seit zehn Jahren, der sich einen Fixplatz im WM-Feld gesichert hat. Beim Auftakt am 8. März landete er auf dem 27. Rang.

In der rennfreien Zeit schloss Kofler nun seine Schulausbildung mit der Matura ab, konzentrierte sich auf seine Fitness und sammelte einige Streckenkilometer auf einer Superstock- sowie einer Motocrossmaschine.

Gute Erinnerungen an Jerez

"In unserer Klasse gab es ja ein Testverbot für die Moto3-Bikes, von dem her wird es interessant, wer sich in der Pause weiterentwickeln konnte", meinte Kofler, dem nun gleich zwei Rennwochenenden auf dem 4,428 Kilometer langen Circuito de Jerez bevorstehen. Die andalusische Rennstrecke ist bereits seit 1987 Motorrad-WM-Schauplatz. Am kommenden Sonntag wird der Grand Prix von Spanien gefahren, eine Woche später (26. Juli) folgt dann der Große Preis von Andalusien.

"Ich finde die Strecke ganz gut, auch wenn es nicht meine Lieblingsstrecke ist. Ich habe aber sehr gute Erinnerungen an Jerez, denn letztes Jahr im September habe ich dort meinen WM-Vertrag unterschrieben", sagte Kofler, der vor allem zwei heiße Wochenenden erwartet. "Ich habe mal auf den Wetterbericht geschaut, der bis zu 40 Grad vermeldet. Da wird es ziemlich heiß werden unter dem Leder", erklärte der Teenager aus Attnang-Puchheim, der seinen sechsten Karriere-Grand-Prix am Wochenende in Angriff nehmen wird.

Heimrennen in Spielberg im August

Untergebracht ist Kofler ein wenig außerhalb der Rennstrecke, im Wohnmobil an der Seite seines Vaters, der ihn zu den Rennen begleitet. Wie in der Formel 1 wird auch bei den Motorrad-WM-Piloten wegen der Corona-Gefahr ein strenges Protokoll im Fahrerlager herrschen, Zuschauer sind nicht erlaubt. "Es wird sicher sehr komisch sein, wenn wir vor den leeren Tribünen fahren. Denn normalerweise kommen dort 125.000 motorradverrückte Spanier hin, diesmal aber nicht", weiß Kofler, dessen französisches Team Cip-Greenpower vor Ort inklusive der beiden Fahrer nur insgesamt zwölf Personen umfassen darf.