Gasflasche explodierte auf Terrasse von Hotel in Fiss

Fiss – Das Personal eines Hotels in Fiss hat am Dienstagabend durch schnelles Reagieren bei Problemen mit einer Gasflasche wohl Schlimmeres verhindert: Als ein 20-jähriger Koch beim Grillen auf der Terrasse ein seltsames "Pfeifen" registrierte und es zu einer stichflammenartigen Entzündung bei der an den Grill angeschlossenen Gasflasche kam, wurde umgehend die Terrasse geräumt.