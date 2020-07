Lebensretter am Walchsee: Mann brachte Schwimmerin an Land

Kössen – Ein 31-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag am Walchsee zum Lebensretter: Der Österreicher reagierte gegen 16.20 Uhr geistesgegenwärtig und brachte eine 39-Jährige sicher an Land. Die Frau wollte den See durchschwimmen. Vermutlich wegen der starken Gegenströmung verließen die geübte Schwimmerin aber auf halber Strecke die Kräfte. Sie rief um Hilfe.