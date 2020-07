„Das Stadtrad ist ein Rundum-Sorglos-Paket“

Kallsperger: Neu ist das Vorhaben, umfassende Maßnahmen in Sachen Fahrrad in dem bereits erwähnten Masterplan zusammenzufassen. Dazu haben wir im letzten Februar einen Fahrradworkshop organisiert, bei dem wir die Anregungen und Wünsche der Innsbrucker BürgerInnen zum Radnetz aufgenommen haben. Die Stelle für Radkoordination hat es ja vor 2019 schon gegeben und natürlich ist für den Radverkehr auch in den letzten Jahren einiges passiert. Über meine Stelle sollen nun aber alle Vorhaben und Projekte zusammenlaufen, um hier schneller und effektiver Dinge umsetzten zu können. Letztes Jahr haben wir zudem eine Reihe an Veranstaltungen organisiert, wie z.B. die Fachveranstaltung cycmobility Innsbruck, bei der wir eine Verkehrsplanerin aus Holland zu Gast hatten. Ein weiteres großes Anliegen ist die Verkehrsführung für RadfahrerInnen bei Baustellen.