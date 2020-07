Kampf gegen Steuervermeidung: EU-Kommission ergreift Initiative

Brüssel – Die Steuern auf Geschäfte über digitale Plattformen sollen in der Europäischen Union wirksamer eingetrieben werden. Die EU-Kommission schlug dazu am Mittwoch einen automatischen Datenabgleich zwischen den EU-Staaten über solche Geschäfte vor. Dies ist Teil eines Pakets gegen Steuervermeidung. Es soll auch einige Erleichterungen für Steuerzahler bringen, vor allem für Firmen.

Zweiter Teil des Pakets ist ein sogenannter Steuer-Aktions-Plan, in dem 25 Initiativen angekündigt werden. So wird zum Beispiel ein Vorschlag für eine einheitliche Umsatzsteuer-Registrierung für die gesamte EU in Aussicht gestellt, mit der Firmen überall in der EU Waren und Dienstleistungen anbieten könnten.