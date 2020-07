Mehrere Bergsteiger bei Grenoble abgestürzt: 21-jähriger Österreicher tot

Grenoble, Chamonix, Wien – Mehrere Bergsteiger, darunter ein 21-jähriger Österreicher, sind in den französischen Alpen zu Tode gestürzt. Demnach kam der junge Alpinist am Dienstag am Dibona-Gipfel südöstlich von Grenoble ums Leben. Der Bergsteiger, der mit drei Freunden unterwegs war, stürzte beim Abstieg rund 50 Meter in die Tiefe, wie die örtlichen Bergretter mitteilten.