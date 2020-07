Gut zu wissen: Bello muss mit! So wird der Urlaub mit Hund stressfrei

Wenn man im Auto keine Klimaanlage hat, sollten längere Fahrten mit Hunden ausschließlich in die Morgen- und Abendstunden gelegt werden.

In der Hitze kann ein Verkehrsstau sehr schnell zu einer Gefahr für Hunde werden. „Vier Pfoten"-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck: „Lassen Sie niemals Ihren Hund allein im Auto, auch nicht für wenige Minuten! Auch ein Schattenplatz heizt sich schnell auf und kann zur tödlichen Falle für den Hund werden.“

In vielen Hotels und Pensionen sind Hunde inzwischen willkommen. „Bevor man bucht, sollte man zur Sicherheit aber unbedingt nachfragen“, empfiehlt Weissenböck. „Manchmal muss für Hunde auch extra bezahlt werden.“

Mittlerweile gibt es allerdings auch eine Vielzahl an Urlaubsunterkünften, die sich auf Ferien mit dem Hund spezialisiert haben.

Gerade bei längeren Wanderungen sollte man aber in jedem Fall Pausen einplanen.

Vor der Wanderung sollte man abklären, ob sie über Weiden mit Kühen führt und gegebenenfalls nach alternativen Routen suchen. Das gilt umso mehr, wenn Hunde mit von der Partie sind, wie auch zahlreiche Zwischenfälle in den letzten Jahren leider gezeigt haben.

„Hunde stellen natürliche Feinde für Rinder dar und können deren angeborenes Abwehrverhalten auslösen, sodass eine ursprünglich friedfertige Kuhherde bedrohlich reagieren kann. Stößt man tatsächlich einmal unerwartet auf Rinder auf der Alm, sind Hunde unbedingt anzuleinen und ein großer Bogen um die Herde zu machen, um Zwischenfällen vorzubeugen“, so Weissenböck.

Die Leinenpflicht ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, deshalb sollte man sich über die entsprechenden Bestimmungen vorab informieren.

Es ist ratsam, sich vorab schlau zu machen, an welchen Plätzen Hunde erlaubt sind. In der Nebensaison findet man viel leichter einen Strand, an dem auch Hunde ins Wasser dürfen.