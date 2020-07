73-Jähriger stürzte bei Bergungsaktion in Kirchberg in den Tod

Kirchberg – Ein 73-jähriger Mann ist am Dienstag im Almgebiet der Steinfeldalm im Gemeindegebiet von Kirchberg in den Tod gestürzt. Der Tiroler war mit einem 54-jährigen Freund in dem Gebiet unterwegs, um zu einem abgestürzten Rind abzusteigen, welches tot im Bachbett lag.