22-Jähriger bei Alkohol-Diebstahl in Innsbruck erwischt

Innsbruck – Ein 22-Jähriger wurde am Mittwoch in einem Innsbrucker Lebensmittelgeschäft beim Diebstahl alkoholischer Getränke erwischt. Eine 39-jährige Angestellte hielt den Mann im Ausgangsbereich an und stellte in zur Rede. Der 22-Jährige riss sich los und flüchtete mit dem Diebesgut. Die Angestellte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.