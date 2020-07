US-Wissenschafter fordern Verzicht auf Wiederaufnahme von Atomtests

Washington – Dutzende renommierte US-Wissenschafter haben in einem Appell an Präsident Donald Trump einen Verzicht auf die Wiederaufnahme von Atomwaffentests gefordert. Auf den Tag genau 75 Jahre nach dem ersten US-Atomtest veröffentlichten rund 70 Wissenschafter, unter ihnen mehrere Nobelpreisträger, einen offenen Brief in der Fachzeitschrift Science.