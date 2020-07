EU-Sondergipfel in Brüssel: Der 1,8-Billionen-Poker

Madrid, Brüssel – Mit einer großen Trauerfeier nahm gestern das von der Pandemie besonders hart getroffene Spanien Abschied von seinen mehr als 28.400 Corona-Toten. Im Beisein der gesamten Spitze der Europäischen Union gedachte König Felipe VI. vor dem Königlichen Palast in Madrid der Opfer. Neben EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen reisten aus Brüssel auch EU-Ratschef Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli an. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, waren ebenfalls unter den Teilnehmern, die alle Maske trugen.

In Spanien hofft man, dass die bewegende Zeremonie Signale an den heute beginnenden EU-Sondergipfel aussendet, bei dem eine Einigung über ein rund 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket – neben dem EU-Budget bis zum Jahr 2027 in der Höhe von rund 1,1 Billionen Euro­ ist vor allem das geplante Wiederaufbauprogramm in der Höhe von 750 Milliarden Euro strittig – angestrebt wird. Sánchez fordert eine rasche Einigung auf das Hilfspaket und fordert von den EU-Partnern Solidarität. „Ohne Einheit wird es keine Erholung geben“, warnte er.