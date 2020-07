59-jähriger Obersteirer stürzte in Güllegrube und starb

Rottenmann – Ein 59-jähriger Obersteirer ist am Donnerstagnachmittag in Rottenmann im Bezirk Liezen in eine Güllegrube gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann dürfte durch eine morsche Absperrung gebrochen sein. Der Leichnam wurde von Einsatzkräften geborgen. Fremdverschulden konnte nicht ermittelt werden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte.