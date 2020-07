„The Voice of Germany“: Jubiläumsstaffel ab Herbst erstmals mit sechs Coaches

Berlin – Sechs Musiker, vier Stühle: Mit so vielen Coaches wie noch nie startet im Herbst die Jubiläumsstaffel der Musikshow „The Voice of Germany“. Neben Routinier Mark Forster (37) und Neuzugang Nico Santos (27) werden erstmals zwei Zweier-Teams an den Start gehen, wie ProSieben und Sat.1 am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.