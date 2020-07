Totalschaden: Sportwagen-Lenker blieb nach schwerem Unfall in Silz unverletzt

Silz – Mehrere Schutzengel hatte ein Autofahrer (54) in der Nacht auf Freitag in Silz. In der Simmering Galerie auf der Inntalautobahn (A12) war der Einheimische mit seinem Sportwagen gegen 4.15 Uhr schwer verunfallt – und blieb unverletzt. Das Fahrzeug hingegen ist ein Totalschaden.