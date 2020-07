Zehnjähriger überlebte Hai-Attacke in Australien: Vater schlug Tier in die Flucht

Nach Angaben der australischen Behörden ereignete sich der Angriff am Freitag, als der Bub mit seinem Vater und zwei weiteren Männern fünf Kilometer vor der Küste des Inselstaates mit einem Fischerboot unterwegs war. Der Bub trug eine Schwimmweste. Plötzlich griff der Hai an, packte den Zehnjährigen und zerrte ihn von Bord.

Der entsetzte Vater sprang hinterher, und es gelang ihm, den Raubfisch in die Flucht zu schlagen. Der Bub erlitt Bisswunden am Kopf, an den Armen und der Brust und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, teilten die Behörden weiter mit.