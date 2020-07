Vandalen wüteten in zwei Innsbrucker Schulen: Jugendliche unter Verdacht

Innsbruck – Ein Brandmeldealarm Donnerstagfrüh gegen 2.25 Uhr brachte die Polizei auf die Spur dreier Jugendlicher, die für zwei Vandalismusfälle in zwei Innsbrucker Schulen verantwortlich sein könnten.

Zunächst rückte die Feuerwehr an, als die Brandmelder Alarm schlugen. Die Florianijünger fanden zwar kein Feuer, dafür entdeckten sie eine Spur der Verwüstung in der Schule. Daraufhin alarmierten die Helfer die Polizei. Zusammen mit dem Hausmeister stellten die Polizeibeamten fest, dass in vier Räumen Inventar beschädigt und im Gang ein Feuerlöscher versprüht worden war. Außerdem waren eine Tafel und ein Schreibtisch beschmiert worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.