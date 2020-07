"Black Lives Matter": Konflikt bei Red Bull USA entbrannt

Wien/Fuschl/Santa Monica – Der Energydrinkhersteller Red Bull soll den Chef der US-Sparte des Konzerns sowie die für die USA zuständige Marketingchefin entlassen haben. Es soll interne Konflikte gegeben haben, nachdem Informationen über den Unmut der Mitarbeiter mit Red Bulls Umgang mit der "Black Lives Matter"-Bewegung in den USA öffentlich geworden sind, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" unter Berufung auf US-Medien.

Hunderte US-Mitarbeiter sollen demnach von Red Bull gefordert haben, eindeutig Stellung für die Bewegung zu beziehen, so das Ö1-"Mittagsjournal" unter Berufung auf die US-Nachrichtenseite Business Insider, die sich ihrerseits wiederum auf Personal des Salzburger Konzerns beruft. Die Mitarbeiter haben demnach einen Brief mit der Unterstützungsforderung für die Bewegung an den Chef der Nordamerika-Sparte, Stefan Kozak, und Marketing-Chefin Amy Taylor geschrieben.