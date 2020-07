Auto prallte frontal gegen Anhänger: Vier Verletzte bei Kufstein

Kufstein – Ein Traktor und zwei Autos waren am Samstagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der Thierseestraße verwickelt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Traktor in Richtung Kufstein, als in einer scharfen Rechtskurve sein leerer Anhänger auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender Lenker konnte an den Straßenrand ausweichen, sein Auto wurde nur leicht gestreift.