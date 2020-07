Franzose Quartararo feierte bei Auftakt in Jerez ersten MotoGP-Sieg

Jerez de la Frontera – Beim siebenten Start aus der Pole Position hat sich der Franzose Fabio Quartararo am Sonntag den ersten Sieg in der MotoGP-Klasse der Motorrad-WM gesichert. Der 21-Jährige gewann beim späten Saisonauftakt der Königsklasse mit einer Yamaha den Grand Prix von Spanien in Jerez vor seinem spanischen Markenkollegen Maverick Vinales. Der Spanier Pol Espargaro holte auf KTM den sechsten Platz.