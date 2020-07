Erdogan erstmals in Hagia Sophia nach Moschee-Entscheidung

Istanbul – Wenige Tage nach der umstrittenen Entscheidung zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das weltberühmte Gebäude am Sonntag in Istanbul besucht. Während eines kurzen Rundgangs schaute sich der Staatschef die Umbauarbeiten im Inneren des Gebäudes an, wie die türkische Präsidentschaft mitteilte.