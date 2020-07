Pilzsammler finden in russischem Wald Koffer mit Leiche

Moskau – Pilzsammler haben in Russland bei einem Ausflug in den Wald einen Koffer mit einer Leiche gefunden. Der Koffer sei in einem Wäldchen in der Nähe eines Bahnhofs in Abramzewo im Moskauer Umland abgelegt worden, teilten die Behörden russischen Medien zufolge am Sonntag mit.