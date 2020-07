Tiroler Tennis-Liga: Der SV Silz ließ die Korken knallen

Der Meister der Tiroler Tennis-Liga der Herren heißt SV Silz. In der fünften und letzten Runde empfingen die Gastgeber am Sonntag die ebenfalls ungeschlagenen Kollegen des TC Kolsass und entschieden das direkte Duell um den Titel mit 6:3 für sich. Die starke Truppe rund um Daniel Lustig und die beiden Tiroler Johannes Bangratz und David Tomic behielt in allen Partien die Oberhand.