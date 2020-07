AUA und Lufthansa wollen bis Ende August alle Ticketpreise erstatten

Frankfurt, Wien – Nach dem Lockdown und einer umfassenden Flugplanänderung wollen die Lufthansa und ihre beiden Tochtergesellschaften Austrian Airlines und Swiss in den kommenden Wochen den Kunden alle Ticketpreise für coronabedingte Flugausfälle erstatten. "Innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage wollen wir die automatisierten Prozesse wieder einschalten. Dann werden große dreistellige Millionenbeträge im Monat ausgezahlt", kündigte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (Montagausgabe) an. "Trotzdem wird es noch vier bis sechs Wochen dauern, um alle Erstattungen für Flüge bis Ende Juni abzuarbeiten." Bisher seien 1,4 Milliarden Euro ausgezahlt worden.