Tote und Tausende ohne Obdach nach Monsunregen in Südasien

Kathmandu – Heftiger Monsunregen hat in Nepal, Indien und Bangladesch in den vergangenen Wochen zu mehr als 200 Toten geführt und Tausende Menschen obdachlos gemacht. In Nepal zählten die Behörden seit Mitte Juni etwa 100 Tote, 48 Menschen wurden vermisst. Viele Menschen starben bei Erdrutschen, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte.