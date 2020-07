Fünf gerissene Schafe in Kössen und Walchsee entdeckt

Kössen, Walchsee – Vier tote Schafe in Kössen, eines in der Nachbargemeinde Walchsee: Am Montag wurden die Kadaver entdeckt und sofort amtstierärztlich untersucht. Auch Tupferproben für eine DNA-Analyse wurden genommen. Diese werden nun nach Wien geschickt und am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie untersucht.