Paragleiter verursachte Stromausfall in Niederau

Niederau – Ein 26-jähriger Paragleiter hat Montagmittag in Niederau einen Stromausfall verursacht. Beim Landeversuch in einem Feld übersah er eine Stromleitung und die Schirmkappe verwickelte sich darin. Der Pilot, der sich versehentlich zu weit von seinem eigentlichen Landeplatz entfernt hatte, befand sich noch einen Meter in der Luft.