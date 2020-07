13-Jährige stürzt in Fügen mit Mountaincart mehrere Meter ab

Fügen – Eine 13-Jährige verunglückte am Montag mit einem Mountaincart auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Fügen. Die junge Deutsche gehörte zu einer 20-köpfigen Gruppe, die eine Tour gebucht hatte. Vor Abfahrt erfolgte durch zwei Guides, welche die Gruppe in weiterer Folge auch begleiteten, eine entsprechende Einweisung in die Bedienung der Fahrzeuge.