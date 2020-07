Feuerteufel löste Großbrand bei Diskothek in Kirchbichl aus

Die Piepser rissen die Mitglieder von vier Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf. Aus einem in der Grattenstraße vor einem Auto-Tuning-Laden abgestellten Pkw schlugen bereits die Flammen, sie züngelten in Richtung des Imbisswagens daneben. Wie gut Kunststoffe brennen, zeigte sich rasch – es dauerte keine zehn Minuten, bis das Feuer den Dönerstand verschlang, von dort die Gebäudefassade hinauf in den Dachstuhl kletterte und sich seinen Weg oberhalb einer Diskothek und Tennishalle bahnte. Verletzt wurde niemand – die Disco ist zurzeit Corona-bedingt geschlossen.