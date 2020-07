Lenkerin übersah Motorrad in Ainet: Zwei Schwerverletzte

Ainet – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 18 Uhr in Ainet. Dort wollte eine 22-jährige Autofahrerin vom Ortsgebiet auf die Bundesstraße in Richtung Lienz abbiegen. Dabei dürfte sie übersehen haben, dass dort ein 61-jähriger Motorradfahrer mit 64-jähriger Begleitung auf dem Sozius, beide aus Tschechien, unterwegs war.