Neun Tiroler beim „duel in the pool“ und ein Rekord durch Lisa Süsser

Gleich neun Tiroler wurden vom Österreichischen Schwimmverband für das „duel in the pool“ am vergangenen Wochenende in der Südstadt nominiert. Im Einsatz waren Lisa Süsser (TWV), Tabea Huys (MIH), Lisa Ebster, Miriam Langhofer (beide SU Hall), Luis Kurz, Leon Opatril (beide SCI), Pascal Lebeda, Florian Korber-Perner (beide TWV) und Daniel Nigg (SU Hall).