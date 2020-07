Erstes Bild von zwei Planeten mit sonnenähnlichem Stern

Garching – Astronomen ist erstmals ein Bild von zwei jungen Planeten und ihrem sonnenähnlichen Stern gelungen. Mit einem Teleskop der Europäischen Südsternwarte (Eso) konnten sie eine direkte Aufnahme von dem 300 Lichtjahre entfernten Stern mit der Bezeichnung TYC 8998-760-1 und seinen Exoplaneten machen, wie sie im Fachblatt The Astrophysical Journal Letters berichten.

Die Forscherinnen und Forscher versprechen sich davon auch Erkenntnisse darüber, wie die Planeten um unsere Sonne entstanden sind. „Diese Entdeckung ist eine Momentaufnahme einer Umgebung, die unserem Sonnensystem sehr ähnlich ist, sich aber in einem viel früheren Stadium seiner Entwicklung befindet", sagte Forschungsleiter Alexander Bohn von der Universität Leiden in den Niederlanden in einer Eso-Mitteilung.