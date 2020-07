Rennradfahrer in Nassereith bei Sturz in Bachbett tödlich verletzt

Nassereith – Tödliche Verletzungen erlitt ein 49-jähriger Rennradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Nassereith. Der deutsche Urlauber dürfte gegen 17 Uhr von der Gemeindestraße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt sein. Ein Einheimischer, der auf einem nahe gelegenen Grundstück arbeitete, hörte jedenfalls ein lautes Geräusch und ging nachsehen. Er fand den Verunfallten etwa drei Meter unterhalb der Gemeindestraße im Bachbett. Der Zeuge setzte sofort die Rettungskette in Gang.