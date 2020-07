Eben – Auf seinem Weg von der Feilalm ins Tal stürzte am Mittwochnachmittag ein 50-jähriger Mountainbiker. Der Mann erlitt trotz Helms schwere Kopfverletzungen. Eine nachkommende Radfahrerin setzte die Rettungskette in Gang. Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)