Mehrere deutsche Grün-Politiker erhielten Drohmails von "NSU 2.0"

Hamburg – In Deutschland haben mehrere Grün-Politiker einem Medienbericht zufolge rechtsextreme Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" erhalten. An Hannovers Bürgermeister Belit Onay sei ein solches Drohmail verschickt worden, berichtete der Spiegel am Mittwoch. Auch der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, sowie die Abgeordneten Renate Künast und Filiz Polat seien betroffen.