Unbekannte stahlen in Maurach teures E-Mountainbike

Maurach am Achensee – Am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 22.15 Uhr stahlen Unbekannte in Maurach ein unversperrt abgestelltes E-Mountainbike der Marke HAIBIKE. Ebenfalls mitgenommen wurde der am Bike montierte Fahrradanhänger der Marke THULE, wie die Polizei berichtet.