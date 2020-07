Lieferdienst Mjam geht Kooperation mit BP und Merkur inside Shops ein

Wien – Die Delivery Hero SE -Tochter Mjam erweitert ihr Angebot und arbeitet in Zukunft offiziell mit BP-Tankstellen zusammen, die über einen Merkur-Shop verfügen. Mjam startet mit dem neuen Angebot in Innsbruck, Wien, Linz und Salzburg. In den nächsten Monaten soll das Angebot auch auf weitere Städte Österreichs ausgeweitet werden.

Auch Gabriele Lindner, Convenience Trading Manager bei BP in Österreich, zeigt sich von der Kooperation überzeugt. „Es ist uns wichtig, die Bedürfnisse des Konsumenten durch unser Convenience-Angebot an 365 Tagen sowohl unterwegs als auch online so schnell und angenehm wie möglich zu erfüllen“, so Lindner. (TT.com/hu)