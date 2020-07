Trans*-Themen auf Facebook: Hass und Vorurteile statt seriöser Inhalte

Auf Google sei das meistens bereits der Fall. Aber in sozialen Medien sei das schwer auf Einzelpersonen anzuwenden, „weil sie alle in ihrer eigenen Blase leben“. „Menschen, die hier nicht aktiv nach den richtigen Inhalten suchen, werden sie auch nicht finden“, so Ottmer. Media Matters for America hat für die Studie 225 Facebook-Inhalte (Artikel, Videos, Blog-Postings) zum Thema „Transgender“ analysiert, die in Summe etwa 66 Millionen User-Interaktionen erreichten. Ein großer Teil dieser Inhalte stammte von rechtsgerichteten Quellen, die von der Non-Profit-Organisation Southern Poverty Law Center sogar als extremistisch eingeschätzt wird.