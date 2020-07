Forscher fordern: "Plastikwelle" durch Systemwechsel verringern

Innsbruck, Wien – So wie Kohleschichten ein lange vergangenes Erdzeitalter markieren, wird die aktuelle Ära durch Plastikablagerungen erkennbar sein, so Geologen. Die jährliche Plastikverschmutzung kann aber durch einen Systemwechsel im Vergleich zum "Weitermachen wie bisher" um 78 Prozent bis 2040 verringert werden, berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal Science.

Die Plastikanreicherung an Land und im Wasser sind mit den aktuellen Abfall-Management-Systemen nicht verhinderbar, so die Forscher um James Palardy vom "The Pew Charitable Trust" in Washington DC (USA): Sie haben weltweit gar nicht die Kapazität, all das Plastik zu beseitigen oder zu recyceln, das hergestellt wird.