Unbekannter wollte Feuer in der Pfarrkirche in Waidring legen

Waidring – Ein Feuerteufel versuchte am Donnerstag, einen Brand in der Pfarrkirche in Waidring zu legen. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr hatte ein Unbekannter laut Polizei mehrere Zündholzschachteln, Zünddochte und Kerzen auf den Kirchenbänken verteilt. Vermutlich mit einem Streichholz zündete er diese dann an. Gegen 17.15 Uhr bemerkte eine Zeugin den Brandgeruch im Gotteshaus.